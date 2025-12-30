Макс Верстапен беше избран за най-добър пилот във Формула 1 за 2025-а

Въпреки че не спечели световната титлата, нидерландският пилот на Ред Бул Макс Верстапен бе избран за най-добър през сезона при гласуването на директорите на всички отбори, съобщава официалният сайт на Формула 1. Както всяка година директорите на десетте отбора участват в тайно гласуване, като присъждат 25 точки на първия и една точка на десетия пилот в класацията си.

Верстапен бе избран за най-добър пилот за пета поредна година, като изпреварва световния шампион от този сезон Ландо Норис и съотборника му Оскар Пиастри от Макларън.

След тях в подреждането са британецът Джордж Ръсел от Мерцедес, испанецът Фернандо Алонсо, испанецът Карлос Сайнс, Шарл Леклер от Монако с Ферари. В класацията са още Оливер Беърман, Исаак Хаджар и Нико Хюлкенберг.

В гласуването не са участвали директорите на Ферари и Ред Бул.