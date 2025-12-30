БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Казахстан ще има 35 спортисти на Зимните олимпийските игри

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
В Казахстан активно се развиват 13 зимни олимпийски спорта.

Снимка: БТА
Министерството на туризма и спорта на Казахстан обяви, че страната ще бъде представена от 35 спортисти на Зимните олимпийски игри в Италия през февруари догодина, съобщи министърът на туризма и спорта Ербол Мързабосънов.

"Очакваме участието на 35 спортисти. На зимните Олимпийски игри в Пекин 2022 страната представиха 34 състезатели", добави министърът, цитиран от ТАСС.

София Самоделкина и Михаил Шайдоров имат квоти за турнира по фигурно пързаляне. Освен това са спечелени 9 квоти в шорттрека и 12 в бързото пързаляне с кънки.


Министърът отбеляза, че в Казахстан активно се развиват 13 зимни олимпийски спорта. Работи се по разширяване на спортната инфраструктура за подготовка на олимпийския резерв. В момента страната разполага с над 1200 спортни съоръжения, предназначени за зимни спортове.

XXV-е зимни олимпийски игри ще се проведат в Италия от 6 до 22 февруари 2026 година с участието на близо 3000 спортисти от 93 държави. Ще бъдат раздадени общо 116 комплекта медали.

