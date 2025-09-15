Дитаджи Камбунджи взе златото на 100 м с препятствия, Джорди Биймиш ликува на 3000 м стипълчейз в Токио

Представителката на Швейцария Дитаджи Камбунджи смая звездната конкуренция, печелейки спринта на 100 метра с препятствия при жените на световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония) с национален рекорд от 12.24 секунди.

23-годишната състезателка, чието предишно най-добро лично постижение беше 12.40 секунди, прикри лицето си в недоумение, след като премина десетте препятствия и пресече първа финалната линия, превръщайки се в седмата най-бърза жена за всички времена в дисциплината.

Световната рекордьорка Тоби Амусан (Нигерия) - шампионка на планетата от 2022 година, взе сребро с 12.29 секунди, докато американката Грейс Старк заслужи бронза с резултат от 12.34 секунди. Олимпийската шампионка Масай Ръсел (САЩ) завърши четвърта с 12.44 секунди, а двукратната световна шампионка Даниел Уилямс от Ямайка се нареди седма с време 12.53 секунди.

Новозеландецът Джорди Биймиш спечели зашеметяващо световно злато в бягането на 3000 метра с стипълчейз при мъжете, след като изпревари мароканеца Суфиан Ел Бакали и му попречи да ликува с пета поредна световна титла.

Двукратният олимпийски и световен шампион Ел Бакали изглеждаше на път да си осигури триумфа, но известният с късния си щурм Биймиш имаше други планове и спечели с резултат 8:33.88 минути, изпреварвайки досегашния шампион със седем стотни (8:33.95). Това оформи забележителната седмица за новозеландеца, след като той падна една обиколка преди края на квалификационната си серия и беше ударен по главата, но успя да се класира за финала.

17-годишният кениец Едмънд Серем се пребори за бронзовото отличие в дисциплината с време 8:34.56 минути.

Олимпийската шампионка Камрин Роджърс (Канада) стана двойна световна шампионка в хвърлянето на чук при жените по категоричен начин, като беше автор на второто най-дълго хвърляне в историята с опит от 80.51 метра.

Роджърс влезе в състезанието като твърд фаворит и стартира със 78.09 метра, подобрявайки резултата си от квалификациите. След това тя демонстрира авторитет в дисциплината и с второто си хвърляне записа 80.51, което бе подобрение с почти два метра спрямо личния ѝ рекорд от 78.88 метра и я постави на второ място в списъка за всички времена след световната рекордьорка от Полша Анита Влодарчик, която има най-добър резултат от 82.98 метра, постигнат преди девет години. Още един опит от 78.27 и финално хвърляне от 79.11 метра само подчертаха доминацията на Роджърс.

Две китайки допълниха призовата тройка. Чжао Цзе завоюва сребърния медал с личен рекорд от 77.60 метра, а бронзът бе за Чжан Цзялъ (77.10 метра).