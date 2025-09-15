БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дитаджи Камбунджи взе златото на 100 м с препятствия, Джорди Биймиш ликува на 3000 м стипълчейз в Токио

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

От своя страна, Камрин Роджърс доминира в хвърлянето на чук.

Дитаджи Камбундж
Снимка: БТА
Слушай новината

Представителката на Швейцария Дитаджи Камбунджи смая звездната конкуренция, печелейки спринта на 100 метра с препятствия при жените на световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония) с национален рекорд от 12.24 секунди.

23-годишната състезателка, чието предишно най-добро лично постижение беше 12.40 секунди, прикри лицето си в недоумение, след като премина десетте препятствия и пресече първа финалната линия, превръщайки се в седмата най-бърза жена за всички времена в дисциплината.

Световната рекордьорка Тоби Амусан (Нигерия) - шампионка на планетата от 2022 година, взе сребро с 12.29 секунди, докато американката Грейс Старк заслужи бронза с резултат от 12.34 секунди. Олимпийската шампионка Масай Ръсел (САЩ) завърши четвърта с 12.44 секунди, а двукратната световна шампионка Даниел Уилямс от Ямайка се нареди седма с време 12.53 секунди.

Новозеландецът Джорди Биймиш спечели зашеметяващо световно злато в бягането на 3000 метра с стипълчейз при мъжете, след като изпревари мароканеца Суфиан Ел Бакали и му попречи да ликува с пета поредна световна титла.

Двукратният олимпийски и световен шампион Ел Бакали изглеждаше на път да си осигури триумфа, но известният с късния си щурм Биймиш имаше други планове и спечели с резултат 8:33.88 минути, изпреварвайки досегашния шампион със седем стотни (8:33.95). Това оформи забележителната седмица за новозеландеца, след като той падна една обиколка преди края на квалификационната си серия и беше ударен по главата, но успя да се класира за финала.

17-годишният кениец Едмънд Серем се пребори за бронзовото отличие в дисциплината с време 8:34.56 минути.

Олимпийската шампионка Камрин Роджърс (Канада) стана двойна световна шампионка в хвърлянето на чук при жените по категоричен начин, като беше автор на второто най-дълго хвърляне в историята с опит от 80.51 метра.

Роджърс влезе в състезанието като твърд фаворит и стартира със 78.09 метра, подобрявайки резултата си от квалификациите. След това тя демонстрира авторитет в дисциплината и с второто си хвърляне записа 80.51, което бе подобрение с почти два метра спрямо личния ѝ рекорд от 78.88 метра и я постави на второ място в списъка за всички времена след световната рекордьорка от Полша Анита Влодарчик, която има най-добър резултат от 82.98 метра, постигнат преди девет години. Още един опит от 78.27 и финално хвърляне от 79.11 метра само подчертаха доминацията на Роджърс.

Две китайки допълниха призовата тройка. Чжао Цзе завоюва сребърния медал с личен рекорд от 77.60 метра, а бронзът бе за Чжан Цзялъ (77.10 метра).

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
6
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Други спортове

Коул Хокър е дисквалифициран на световното първенство
Коул Хокър е дисквалифициран на световното първенство
Сестри Стоеви вече имат 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър" Сестри Стоеви вече имат 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър"
Чете се за: 01:37 мин.
Защо в Пловдив липсват места за спорт на младите хора? Защо в Пловдив липсват места за спорт на младите хора?
Чете се за: 01:10 мин.
Арманд Дуплантис постави нов световен рекорд и грабна титлата в овчарския скок в Токио Арманд Дуплантис постави нов световен рекорд и грабна титлата в овчарския скок в Токио
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5886
Чете се за: 05:15 мин.
Българските състезатели спечелиха 14 медала на турнир по карате в Будапеща Българските състезатели спечелиха 14 медала на турнир по карате в Будапеща
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Москва: НАТО воюва срещу Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ