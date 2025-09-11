БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

Стенописи ще украсят фасадата на блок в "Студентски град"

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Инициативата е за промяна на облика на квартала

стенописи украсят фасадата блок студентски град
Два мащабни стенописа ще украсят фасадата на блок 23 в "Студентски град" в София.

Те са част от инициативата "Кръговрат на познанието" на фондация "Visionary" за промяна облика на квартала.

Проектът поставя акцент върху силата на познанието и неговата роля за прогреса и развитието на обществото. Първият стенопис е дело на художника Све Янков, а вторият - на студентката по стенопис Венета Маринова.

Венета Маринова, художник: Моят стенопис се казва "Между страниците" и всъщност това е моят прочит на темата "Кръговрататът на познанието". В центъра на тази композиция стои една женска фигура, която е събирателен образ на търсещия познание човек, в нейните ръце се вижда една книга, която пък на свой ред е символ на знанието.

Све Янков, художник: Книгата е един вид нещо материално, което може да води до нещо духовно. Нещо, което може да ни извиси. Дава ни познание, разпръсква невежеството. Това е опит на всеки човек да живее в един по-добър свят.

Репортер: Дарина Ангелова

