Стенописи ще украсят фасадата на блок в "Студентски град"

Два мащабни стенописа ще украсят фасадата на блок 23 в "Студентски град" в София.

Те са част от инициативата "Кръговрат на познанието" на фондация "Visionary" за промяна облика на квартала.

Проектът поставя акцент върху силата на познанието и неговата роля за прогреса и развитието на обществото. Първият стенопис е дело на художника Све Янков, а вторият - на студентката по стенопис Венета Маринова.

Венета Маринова, художник: Моят стенопис се казва "Между страниците" и всъщност това е моят прочит на темата "Кръговрататът на познанието". В центъра на тази композиция стои една женска фигура, която е събирателен образ на търсещия познание човек, в нейните ръце се вижда една книга, която пък на свой ред е символ на знанието. Све Янков, художник: Книгата е един вид нещо материално, което може да води до нещо духовно. Нещо, което може да ни извиси. Дава ни познание, разпръсква невежеството. Това е опит на всеки човек да живее в един по-добър свят.

Репортер: Дарина Ангелова