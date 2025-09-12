БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Обвиненията срещу тях са за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда

видео подвигна въпроси около побоя шефа полицията русе обзор
Слушай новината

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на четиримата задържани по случая с побоя над полицейския началник Николай Кожухаров.

Обвиненията срещу тях са за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда.

Преди седмица Окръжният съд в Русе ги остави в ареста с мотива, че могат да се укрият или да извършат друго престъпление.

Вчера близки на задържаните излязоха на протест пред съда в Русе. Поискаха ново разглеждане на доказателствата по случая и освобождаването на задържания - 15-годишният Станислав Александров.

Защитата на ученика е поискала да бъдат предоставени всички видеозаписи от камерите в района, както и от бодикамерите на полицаите.

Протестиращите в Русе настояха още за оставката на директора на областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров, който все още е в болница след инцидента.

Протест имаше и в София. От сдружение БОЕЦ поискаха оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

Преди дни изтекоха и записи от охранителните камери в района на инцидента.

Според МВР на тях се вижда, че именно групата провокира агресията, а според защитата на задържаните, че познат на полицейския шеф започва първи.

#побой на шефа на полицията в Русе #задържани #Русе #побой

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
3
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
4
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
5
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски шампион, който създава олимпийска шампионка
6
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Сигурност и правосъдие

Заради екшъна с трамвай 22 - съдът остави в ареста обвинения
Заради екшъна с трамвай 22 - съдът остави в ареста обвинения
След екшъна с трамвай 22: Съдът гледа мярката на задържания След екшъна с трамвай 22: Съдът гледа мярката на задържания
Чете се за: 00:52 мин.
По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 04:20 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода
Чете се за: 00:47 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
Синдикалната федерация на служителите в МВР за побоя на Кожухаров: Отговорът на държавата трябва да е твърд Синдикалната федерация на служителите в МВР за побоя на Кожухаров: Отговорът на държавата трябва да е твърд
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ