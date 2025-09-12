Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба

Световните първенства по лека атлетика в Токио и по борба в Загреб са последните два големи шампионата от мащабната кампания "Спортно лято с БНТ 3", която предложи на зрителите вълнуващи и оспорвани състезания в рамките на 500 часа ефир.

В началото на юни ви направихме свитедели на битките за медалите на шампионата на Стария континент по художествена гимнастика в Талин. От 6 юни ефирът на БНТ премина трайно под знака на Цар Футбол. Излъчихме пряко от Пловдив приятелската среща между националните отбори на България и Кипър, а 4 дни по-късно показахме на живо от Ираклион контролата Гърция - България. На 8 юни видяхте пряко и финала в турнира на УЕФА Лига на нациите.

БНТ 1 и БНТ 3 предаваха най-интересните мачове от най-голямото футболно събитие за годината – ФИФА Световно клубно първенство, от 14 юни до 13 юли. През юли по БНТ 3 показахме финалите на УЕФА Европейско първенство за жени.

В кампанията "Спортно лято с БНТ 3" ви направихме свидетели на световното първенство по плувни спортове в Сингапур, а през август емоциите се пренасоха в Рио де Жанейро, където най-добрите гимнастички на планетата спореха за отличията от световното първенство по художествена гимнастика.

Утре в 12 часа е първото пряко предаване от планетарния шампионат в Токио. Зад коментаторския пулт в София ще застане Евгени Николов, който представи в ефира на предаването "Денят започва" равносметката от кампанията "Спортно лято с БНТ 3".

