БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази
спортно лято
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Световните първенства по лека атлетика в Токио и по борба в Загреб са последните два големи шампионата от мащабната кампания "Спортно лято с БНТ 3", която предложи на зрителите вълнуващи и оспорвани състезания в рамките на 500 часа ефир.

В началото на юни ви направихме свитедели на битките за медалите на шампионата на Стария континент по художествена гимнастика в Талин. От 6 юни ефирът на БНТ премина трайно под знака на Цар Футбол. Излъчихме пряко от Пловдив приятелската среща между националните отбори на България и Кипър, а 4 дни по-късно показахме на живо от Ираклион контролата Гърция - България. На 8 юни видяхте пряко и финала в турнира на УЕФА Лига на нациите.

БНТ 1 и БНТ 3 предаваха най-интересните мачове от най-голямото футболно събитие за годината – ФИФА Световно клубно първенство, от 14 юни до 13 юли. През юли по БНТ 3 показахме финалите на УЕФА Европейско първенство за жени.

В кампанията "Спортно лято с БНТ 3" ви направихме свидетели на световното първенство по плувни спортове в Сингапур, а през август емоциите се пренасоха в Рио де Жанейро, където най-добрите гимнастички на планетата спореха за отличията от световното първенство по художествена гимнастика.

Утре в 12 часа е първото пряко предаване от планетарния шампионат в Токио. Зад коментаторския пулт в София ще застане Евгени Николов, който представи в ефира на предаването "Денят започва" равносметката от кампанията "Спортно лято с БНТ 3".

Вижте разговора във видеото!

Свързани статии:

БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Гледайте битките за отличията от 14 до 21 септември от 19:00 ч.
Чете се за: 02:45 мин.
Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика
Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 02:55 мин.
#кампания "Спортно лято с БНТ 3"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
6
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Специално за БНТ

Легендарният боец Алберт Краус за гала вечерта SENSHI: Това ще бъде един от най-големите и невероятни спектакли на веригата до момента
Легендарният боец Алберт Краус за гала вечерта SENSHI: Това ще бъде един от най-големите и невероятни спектакли на веригата до момента
Илиан Илиев: Надявам се отново да си върнем самочувствието и качеството на футболна нация Илиан Илиев: Надявам се отново да си върнем самочувствието и качеството на футболна нация
Чете се за: 02:52 мин.
Слави Бинев: Кимия Ализаде няма да участва на световното първенство Слави Бинев: Кимия Ализаде няма да участва на световното първенство
Чете се за: 01:42 мин.
Валентин Димов: Очаква ни трудна среща с Финландия, но със сигурност не е непреодолим съперник Валентин Димов: Очаква ни трудна среща с Финландия, но със сигурност не е непреодолим съперник
Чете се за: 02:40 мин.
Александър Василев: Изключително щастлив съм да бъда част от националния отбор и да представям България Александър Василев: Изключително щастлив съм да бъда част от националния отбор и да представям България
Чете се за: 03:25 мин.
Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нашествие на мечки в населени места - каква е причината? Нашествие на мечки в населени места - каква е причината?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ