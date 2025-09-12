Легендарният боец Алберт Краус за гала вечерта SENSHI: Това ще бъде един от най-големите и невероятни спектакли на веригата до момента

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алберт Краус пристигна в България за събитието, което ще предложи 12 битки, а бойците ще попиват от безценния му опит чрез тренировъчни сесии и инструктажи.

легендарният боец алберт краус гала вечерта senshi един големите невероятни спектакли веригата момента
28-ото издание на гала вечерта SENSHI ще се състои в събота в курорта "Св. Св. Константин и Елена".

Специално за събитието в страната ни е легендарният боец Алберт Краус. Пред БНТ той сподели очакванията си за битките.

Несъмнено присъствието на боец от величината на Алберт Краус винаги предизвиква интерес сред любителите на бойните спортове. Кикбоксьор с легендарен статут, който гравира името си в историята като първия световен шампион в K-1. Освен че отказва противниците си с агресивния си стил, нидерландецът печели и любовта на феновете със зрелищата, която им доставя. Така логично се заражда и бойният му прякор – Урагана.

Събитието ще предложи 12 битки, а бойците ще попиват от безценния опит на Краус чрез тренировъчни сесии и инструктажи.

"И друг път съм посещавал вашата страна. След Нидерландия и Япония най-много пъти съм посещавал България. Много ми харесва тук и съм щастлив отново да ви посетя. Харесвам хората в България. Всеки път се срещам с едни и същи хора тук и вече сме приятели. Хубави са и SENSHI събитията. Те са наистина добри и се развиват. Другото нещо заради което се радвам да ви посетя е вкусната храна. Така че обичам всичко в страната ви. Предстоящото SENSHI ще бъде невероятно събитие, защото това ще е първият турнир с битки изцяло в тежка категория и това е наистина страхотно. Това ще бъде един от най-големите и невероятни спектакли на веригата до момента", каза пред БНТ Алберт Краус.

Заедно с него у нас е и синът му Градус.

"Аз започнах с кикбокс, след това смесих кикбокс и бокс. Когато навърших 16 години се фокусирах върху бокса. Ще бъде чудесно шоу, защото битките ще бъдат в тежка категория. Ще бъде много силно събитие и мисля, че ще има много нокаути. Знам, че ще има много качествени бойци и нямам търпение да ги наблюдавам", коментира Градус Краус.

"Ще бъде едно от най-великите издания на Сенши", добави неговият баща.

Вижте репортажа във видеото!

