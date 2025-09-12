Ще бъдат ли пуснати от ареста Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов?

Съдът решава дали да пусне от ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и съветникa му Петър Рафаилов.

Срещу Барбутов в началото на месеца бяха повдигнати нови обвинения: Че е превишил властта си и заедно с Рафаилов е предлагал "помощ" на районните кметове на "Люлин" и "Младост" при обществени поръчки, като е настоявал за определени фирми и условия.

Никола Барбутов и Петър Рафаилов са разследвани още за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столична община.

Двамата бяха задържани в края на юни при акция на Антикорупционната комисия в Столичната община.