Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало и с нов съдебен състав

Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва днес отначало и с нов съдебен състав. Обвиняеми са пастрокът на детето и неговата майка. Причина за връщането на делото отново в Районния съд в Пловдив са допуснати процесуални нарушения в анализа на доказателствата.

На заседанието днес няма да присъства бащата на Адриан, който се грижи за възстановяването на детето в Германия. Очаква се държавното обвинение да предложи споразумение и на двете страни по делото.

На първа инстанция пастрокът Петър Чернев получи присъда от осем години затвор, за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишния Адриан.

А съдът наложи само глоба от 4 хиляди лева на майката на момчето.