Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 00:42 мин.
Той е обхванал площ от над 700 декара

Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства. Той е обхванал площ от над 700 декара, съобщиха от парка. Горят треви и единични дървета, включително и ценни екосистеми в района на връх Баба и долината на река Илийна.

Благодарение на усилията на институциите, пътят до пожара вече е прочистен, което улеснява достъпа и координацията на екипите на терен.

На място активно работят над 50 души, сред които: пожарникари, служители на ПП „Рилски манастир“,екипи от Рилска света обител, НП „Рила“, НП „Пирин“ и ДГС Дупница.

