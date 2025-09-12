БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Нашествие на мечки в населени места - каква е причината?

Нови сигнали идват от Карлово, Сопот и Доспат

Случаите на мечки, приближаващи се до хора и села, зачестяват в различни части на България. След инцидента край Севлиево, при който семейство беше евакуирано заради нападение над домашни животни, нови сигнали идват от Карлово, Сопот и Доспат. Хората са уплашени, а институциите търсят начини за по-ефективна превенция и реакция.

Последният сигнал е от района на водноелектрическата централа в Карлово, където е забелязана мечка с две малки. Преди това са подадени сигнали за присъствие на кафява мечка по популярната пътека към Кръста, както и в близост до дома за възрастни хора "Св. Марина". Общината призова гражданите да избягват разходки в горските райони и да бъдат особено внимателни.

"Пътеката е изключително посещавана. Призоваваме хората към повишено внимание", заяви Милена Ковачева от отдел "Екология и природни ресурси" в община Карлово.

Доцент Димитър Мирчев от Национален парк "Централен Балкан" обясни, че зачестилите срещи с мечки са резултат най-вече от недостига на храна в естествената им среда, а не от свръхпопулация.

"Гладът е основният фактор, който кара мечките да се доближават до хората. Това не е нормално поведение за вида. В повечето случаи мечката избягва човека", подчерта доц. Мирчев.

Той добави, че при среща с мечка не трябва да се правят резки движения. Препоръчва се бавен отстъп назад с лице към животното, без викове или паника. Според него в 80% от случаите мечките сами се оттеглят, а потенциално опасни са единствено срещите на близка дистанция (под 5 метра), особено при наличие на малки.

Вижте повече във видеото.

