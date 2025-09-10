Мечки нападат пчелини край Казанлък – десетки кошери унищожени



Жителите на казанлъшкото село Ясеново са в паника, след като мечки няколко поредни вечери рушат пчелини и унищожават десетки кошери. Стопаните съобщават за сериозни щети и предупреждават, че хищниците се приближават опасно близо до селото.

Какво се случва?

Проблемът започнал още в средата на август.

Камери са заснели повече от една мечка, които слизат редовно на пчелините.

Животните не се плашат нито от електропастир, радио или лампи, нито от пиратки и шум, с които хората се опитват да ги гонят.

„Това е бизнесът, който ни храни. Ако кошерите изчезнат – изчезват и доходите ни“, казва стопанинът Начо Иванов.

Опасност за хората

Мечките слизат в района още по светло и вече се движат близо до вилната зона на селото.

Местните се страхуват, че разхождащи се хора или туристи може да се срещнат очи в очи с животното.

Как реагират институциите?

Хората твърдят, че са подали сигнали до всички отговорни органи – РИОСВ, горското стопанство и Министерството на земеделието, но засега нямат решение и са оставени сами да се справят.





