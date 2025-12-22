Новините 22.12.2025 г.

Акценти за деня:

Златни медали за трима български ученици на международна олимпиада по математика

Трима български ученици завоюваха златни медали на международна олимпиада по математика в Осака, Япония. В състезанието участваха деца от над 15 държави, като задачите изискваха логика и бързо мислене.

Осем училища търсят творчески екипи за нови училищни химни

МУЗИКАУТОР обяви конкурс за творчески екипи за петото издание на инициативата „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“. Проектът съчетава музика и образование, като дарява училищата с оригинални училищни химни.

Коледният дух озари Шумен с хиляди светлини из целия град

Коледният дух озари и Шумен. За първи път празнични цветни светлини украсяват не само централната част на града, но и паркове и пространства в кварталите.

Украински деца в България отправиха коледен музикален поздрав с „Щедрик“

Деца от украинската общност в България изпълниха легендарната песен „Щедрик“. Оригиналната мелодия е създадена от композитора Микола Леонтович и по-късно става световноизвестна като “Carol of the Bells”.

Дядо Коледа потегли от Лапландия

Дядо Коледа потегли от дома си в Лапландия, най-северната част на Финландия. Добрият старец впрегна елените в шейната и се отправи на дългия път около света, за да достави подаръци и радост на всички, които са слушали през годината.

Растения за детската стая – съвети от флориста Линда Терзийска

Растенията в детската стая могат да влияят на настроението, концентрацията и креативността, но някои може да са опасни. Флористът Линда Терзийска дава съвети как растенията могат да украсяват пространството и да помагат за по-здравословна и вдъхновяваща среда за игра и учене.

Марица защити Купата на България по волейбол за жени

Марица (Пловдив) спечели Купата на България по волейбол за жени, побеждавайки Левски с 3:0 гейма на финала в зала „Христо Ботев“. Това е трети трофей за Марица за сезон 2025 и общо 11-а Купа на България в историята на клуба.