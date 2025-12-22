В Историческия музей в Перущица са изложени над 100 оригинални и европейски банкноти

България е на прага да смени валутата си. Първата българска банкнота, която е с номинал от 20 лева, е отпечатана на 1 август 1885 г. в Санкт Петербург. А в Историческия музей в Перущица могат да се видят други над 100 оригинални български и европейски банкноти. Те са от фонда на Регионалния исторически музей в Кюстендил

и са събрани в изложбата "Разкази за книжните пари".

Банкнотите, които са изложени в музея в Перущица, са оригинални български пари от периода на Освобождението до Царство България. Любопитен факт е, че първите българските банкноти са били равностойни на злато.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "Отиваш в банката, даваш 10 и те ти дават еквивалент злато, защото търговците са предпочитали да носят хартиите, отколкото златото по джобовете си".

Първите български книжни пари са били с номинал от 20 и 50 лева. След Освобождението те са печатали в Русия, а по-късно в Германия, Англия и САЩ.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "Не е имало печатници. Ние реално след Освобождението нямаме нищо, нямаме администрация. Всичко започваме отново. Нямаме приемственост, защото, когато сме превзети от Османската империя ние губим държавата си и така ние отново имаме пари. С първите 100 лева е можело да се отиде до Париж например".

На част от левовете са изобразени Паисий Хилендарски, Фердинанд, гербът на България и царското семейство.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "Когато се е родил Симеон – престолонаследникът на Борис Трети, всички ученици са завършили, не е имало поправителен и всички с оценка завишена. Имаме такива банкноти".

Банкнотите са интересни и със своята стилистика. Преобладават лица на известни българи и животни.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: Отразяват различни периоди от развитието на обществото. Промените в митическото устройство, културата, религията. Показват икономическото състояние". С банкнотите сме по-малко запознати и затова тази изложба е особено интересна – актуална е в момента, тъй като ние сме на път да се простим с българския лев. Защото той е не само едно платежно средство, той е едно усещане за идентичност. Не напразно е лев".

Освен българска валута могат да се видят книжни пари от държави от Балканския полуостров, Германия, Франция и Османската империя.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "След първата Световна война, когато имаме хипер инфлация – ето там имаме една снимка, свалена от интернет..., която показва как една германка си пали печката с банкноти, тъй като те не са стрували нищо. Просто хартия. Трябвало е един куфар, за да отидеш да си купиш един хляб".

В Русия например първоначално рублите са се разменяли за медни монети.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "Там са се печатали банкноти на каквото попадне – да речем от едната страна е етикет на нещо, а отзад обаче е банкнота".

Изложбата ще остане в музея в Перущица до средата на месец януари догодина. След това ще гостува и в други градове на страната.

Предстои изложбата да гостува и в други градове в страната.