БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Историческия музей в Перущица са изложени над 100 оригинални и европейски банкноти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България е на прага да смени валутата си. Първата българска банкнота, която е с номинал от 20 лева, е отпечатана на 1 август 1885 г. в Санкт Петербург. А в Историческия музей в Перущица могат да се видят други над 100 оригинални български и европейски банкноти. Те са от фонда на Регионалния исторически музей в Кюстендил
и са събрани в изложбата "Разкази за книжните пари".

Банкнотите, които са изложени в музея в Перущица, са оригинални български пари от периода на Освобождението до Царство България. Любопитен факт е, че първите българските банкноти са били равностойни на злато.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "Отиваш в банката, даваш 10 и те ти дават еквивалент злато, защото търговците са предпочитали да носят хартиите, отколкото златото по джобовете си".

Първите български книжни пари са били с номинал от 20 и 50 лева. След Освобождението те са печатали в Русия, а по-късно в Германия, Англия и САЩ.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "Не е имало печатници. Ние реално след Освобождението нямаме нищо, нямаме администрация. Всичко започваме отново. Нямаме приемственост, защото, когато сме превзети от Османската империя ние губим държавата си и така ние отново имаме пари. С първите 100 лева е можело да се отиде до Париж например".

На част от левовете са изобразени Паисий Хилендарски, Фердинанд, гербът на България и царското семейство.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "Когато се е родил Симеон – престолонаследникът на Борис Трети, всички ученици са завършили, не е имало поправителен и всички с оценка завишена. Имаме такива банкноти".

Банкнотите са интересни и със своята стилистика. Преобладават лица на известни българи и животни.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: Отразяват различни периоди от развитието на обществото. Промените в митическото устройство, културата, религията. Показват икономическото състояние". С банкнотите сме по-малко запознати и затова тази изложба е особено интересна – актуална е в момента, тъй като ние сме на път да се простим с българския лев. Защото той е не само едно платежно средство, той е едно усещане за идентичност. Не напразно е лев".

Освен българска валута могат да се видят книжни пари от държави от Балканския полуостров, Германия, Франция и Османската империя.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "След първата Световна война, когато имаме хипер инфлация – ето там имаме една снимка, свалена от интернет..., която показва как една германка си пали печката с банкноти, тъй като те не са стрували нищо. Просто хартия. Трябвало е един куфар, за да отидеш да си купиш един хляб".

В Русия например първоначално рублите са се разменяли за медни монети.

Димитрина Павлова, директор на Исторически музей - Перущица: "Там са се печатали банкноти на каквото попадне – да речем от едната страна е етикет на нещо, а отзад обаче е банкнота".

Изложбата ще остане в музея в Перущица до средата на месец януари догодина. След това ще гостува и в други градове на страната.

Предстои изложбата да гостува и в други градове в страната.

Румен Иванов, археолог в музея: "След Освобождението някои от банкнотите, тъй като ние в България нямаме печатница за банкноти и някои от банкнотите се печатат в Западна Европа. Има калиграфия с арабски букви, но не и животински и човешки изображения. Това е свързано предимно с исляма, която може да се посети до средата на месец януари догодина".

#парите през годините #Перущица #изложба

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
3
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
4
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
5
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят доходите си у нас
6
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Регионални

Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Столична община се похвали: Въздухът в София днес е с 40% по-чист в сравнение с края на миналата седмица Столична община се похвали: Въздухът в София днес е с 40% по-чист в сравнение с края на миналата седмица
Чете се за: 01:42 мин.
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
10768
Чете се за: 00:52 мин.
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста
Чете се за: 00:45 мин.
Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората
Чете се за: 02:47 мин.
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция" Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат
Чете се за: 00:50 мин.
Икономика
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ