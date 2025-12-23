Дядо Коледа смени шейната с колело, мотор и гондола

Шейните вече не са на мода. В Италия и Гърция стотици хора, облечени като Дядо Коледа, организираха нетрадиционни и много цветни коледни шествия.

В Рим се проведе 14-ото коледно велошествие на Дядо Коледа. Малки и големи колоездачи потеглиха от Колизеума и преминаха на две колела през известни забележителности. По улиците се включиха и мотористи в коледни костюми.

Събитията имаха и благотворителна цел.

Във Венеция пък се състоя необичайно състезание с 32 празнично украсени гондоли, управлявани от „Дядо Коледовци“, което привлече много зрители.

А в Солун около 50 любители на падъл борда организираха коледна среща във водата, за радост и изненада на туристите по крайбрежната алея.

Коледното настроение тази година доказа, че празникът може да бъде навсякъде – дори на колело или във водата.