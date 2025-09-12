БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще мине ли петият вот на недоверие?

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пети пореден вот на недоверие към кабинета Желязков внася днес опозицията. Темата е "Правосъдие, вътрешен ред и завладяната държава". Кой стои зад вот номер пет и какви са очакванията?

Атанас Атанасов - председател на ДСБ, ПП-ДБ:

Имаме ги подписите, имаме волята на народните представители. Подписите са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС - оттам нататък кой кого ще подкрепи ще видим в зала.

Радостин Василев - председател на МЕЧ:

На очаквам с този вот, пореден, правителството да колабира и да падне, но очаквам да имаме достатъчно време да говорим за това , което се случва в държавата , защото Даниел Митов се крие. Той не идва тук за изслушване нито за свързания с Русе инцидента, нито за фабриките за цигари иска да дойде да отговаря на въпроси, които разбиха и не може да се разбере кой стои зад това производство и много други неща, които остават скрити за обществото.

Ангел Славчев - "Възраждане":

Ще подкрепим всеки вот на недоверие срещу това правителство, ще участваме в дебатите и в гласуването. Ще се върнем в зала, когато влезе вотът за гласуване. Всички народни представители от Възраждане ще бъдат в залата, за да гласуват срещу това правителство.

Ивелин Михайлов- председател на "Величие":

На 100 % . Всеки вот на недоверие е добре дошъл за действията на това престъпно правителства. Правосъдната система не работи, тя защитава наркодилърите, купувачите на гласове, защитава хората, които правят престъпления в България, включително от институциите. България не може да функционира като нормална държава.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков

#пети вот на недоверие #НС

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
6
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Политика

НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
Трифонов за побоя в Русе: Според ПП-ДБ полицейският шеф е трябвало да трае като мишка Трифонов за побоя в Русе: Според ПП-ДБ полицейският шеф е трябвало да трае като мишка
Чете се за: 01:25 мин.
Постмониторингът върху България от ПАСЕ ще отпадне на 1 октомври Постмониторингът върху България от ПАСЕ ще отпадне на 1 октомври
Чете се за: 01:27 мин.
Ангел Славчев, "Възраждане": Подготвихме вот на недоверие още през юли, само "Величие" ни подкрепиха Ангел Славчев, "Възраждане": Подготвихме вот на недоверие още през юли, само "Величие" ни подкрепиха
Чете се за: 02:10 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи" Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи"
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Румен Радев: България става все по-видима на инвестиционната карта на германския бизнес Президентът Румен Радев: България става все по-видима на инвестиционната карта на германския бизнес
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх
Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков" НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нашествие на мечки в населени места - каква е причината?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ