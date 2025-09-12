Ще мине ли петият вот на недоверие?

Пети пореден вот на недоверие към кабинета Желязков внася днес опозицията. Темата е "Правосъдие, вътрешен ред и завладяната държава". Кой стои зад вот номер пет и какви са очакванията?
Атанас Атанасов - председател на ДСБ, ПП-ДБ:
Имаме ги подписите, имаме волята на народните представители. Подписите са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС - оттам нататък кой кого ще подкрепи ще видим в зала.
Радостин Василев - председател на МЕЧ:
На очаквам с този вот, пореден, правителството да колабира и да падне, но очаквам да имаме достатъчно време да говорим за това , което се случва в държавата , защото Даниел Митов се крие. Той не идва тук за изслушване нито за свързания с Русе инцидента, нито за фабриките за цигари иска да дойде да отговаря на въпроси, които разбиха и не може да се разбере кой стои зад това производство и много други неща, които остават скрити за обществото.
Ангел Славчев - "Възраждане":
Ще подкрепим всеки вот на недоверие срещу това правителство, ще участваме в дебатите и в гласуването. Ще се върнем в зала, когато влезе вотът за гласуване. Всички народни представители от Възраждане ще бъдат в залата, за да гласуват срещу това правителство.
Ивелин Михайлов- председател на "Величие":
На 100 % . Всеки вот на недоверие е добре дошъл за действията на това престъпно правителства. Правосъдната система не работи, тя защитава наркодилърите, купувачите на гласове, защитава хората, които правят престъпления в България, включително от институциите. България не може да функционира като нормална държава.
