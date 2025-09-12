Ще мине ли петият вот на недоверие?

Пети пореден вот на недоверие към кабинета Желязков внася днес опозицията. Темата е "Правосъдие, вътрешен ред и завладяната държава". Кой стои зад вот номер пет и какви са очакванията?

Радостин Василев - председател на МЕЧ:

На очаквам с този вот, пореден, правителството да колабира и да падне, но очаквам да имаме достатъчно време да говорим за това , което се случва в държавата , защото Даниел Митов се крие. Той не идва тук за изслушване нито за свързания с Русе инцидента, нито за фабриките за цигари иска да дойде да отговаря на въпроси, които разбиха и не може да се разбере кой стои зад това производство и много други неща, които остават скрити за обществото.

Ангел Славчев - "Възраждане":

Ще подкрепим всеки вот на недоверие срещу това правителство, ще участваме в дебатите и в гласуването. Ще се върнем в зала, когато влезе вотът за гласуване. Всички народни представители от Възраждане ще бъдат в залата, за да гласуват срещу това правителство.