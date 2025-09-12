БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене

Тя е без привкус, без мирис и с приемлива мътност

водата плевен годна пиене съобщи директорът здравната инспекция
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Водата в Плевен е годна за употреба.

Според последните резултати водата, подавана от водопроводната мрежа на града, отговаря на изискванията на Наредба 9 за качество и може да се ползва за питейно-битови цели.

Тя е без привкус, без мирис и с приемлива мътност.

Това съобщи на официалния си сайт ВиК дружеството.

От там уверяват още гражданите, притеснени за качеството на водата заради режима, на който са подложени, че засиленият мониторинг ще продължи.

Ежеседмично се вземат проби от всички райони на града и утвърдени от Регионалната здравна инспекция пунктове.

#Плевен #вода #водна криза #воден режим

