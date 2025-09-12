Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене

Водата в Плевен е годна за употреба.

Според последните резултати водата, подавана от водопроводната мрежа на града, отговаря на изискванията на Наредба 9 за качество и може да се ползва за питейно-битови цели.

Тя е без привкус, без мирис и с приемлива мътност.

Това съобщи на официалния си сайт ВиК дружеството.

От там уверяват още гражданите, притеснени за качеството на водата заради режима, на който са подложени, че засиленият мониторинг ще продължи.

Ежеседмично се вземат проби от всички райони на града и утвърдени от Регионалната здравна инспекция пунктове.