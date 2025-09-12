24 години след атентата на 11 септември в САЩ

Светът днес си спомня за най-кървавите атентати в съвременната история на Съединените щати. Преди 24 години терористи отвличат 4 самолета.

Два удрят кулите-близнаци в Ню Йорк, един се врязва в Пентагона, а четвъртият пада в поле, защото пътниците се опитват да спрат нападателите. В тази трагедия загиват близо 3 хиляди души, а светът никога повече не е същият. Последствията от атаките променят не само живота в Америка, но и целия свят – от сигурността по летищата до международната политика.

Всяка година на 11 септември в Съединените щати се провеждат възпоменателни церемонии в чест на жертвите и героите, които помагат в спасителните операции. Американският президент Доналд Тръмп присъства на възпоменателна церемония в Пентагона днес.