След побоя на полицейския началник: Каква ще е съдбата на задържаните

Апелативният съд във Велико Търново гледа мерките на четиримата задържани за побоя на началника на полицията в Русе. Обвиненията срещу тях са за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда.

До този час Апелативният съд във Велико Търново разгледа само мярката за неотклонение на 18-годишния Жулиен Казъмов, който е сочен за един от основните участници в побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе.

Дали ще потвърди най-тежката мярка за неотклонение, наложена от Русенския окръжен съд, "задържане под стража" или ще определи по-лека мярка.

В началото на заседанието държавното обвинение поискаха към делото да бъдат приложени нови доказателства, сред които е и протокол от разпита на пострадалия старши комисар Кожухаров, както и видеотехническа експертиза на записите от камерите, разпити на служителите на Центъра за спешна медицинска помощ, които са реагирали на случая.

Защитата на 18-годишния Жулиен Казъмов се запозна с тези доказателства, след което беше даден ход на делото.

От защитата на момчето поискаха мярката му за неотклонение да бъде намалена с по-лека, тъй като по думите на адвоката му и от протокола от разпита на старши комисар Кожухаров става ясно, че той е заявил, че след като е получил два удара до него е било момчето, което е стояло на предната седалка. По думите на защитата на Жулиен, той е бил на задната седалка на автомобила.

"Жулиен не е участвал в побоя на Кожухаров. Разпитани са 8 полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. Дори Кожухаров каза, че получил два удара и до него е било друго лице, не е бил Жулиен. По-важно е да попитате прокуратурата има ли бодикамери и къде са записите, ако има. В делото няма. Няма, дори не е направено запитване дали има. Аз не видях докладни, на всеки един екип трябва да има докладна - какво е заварило, какво се е случило и как е обслужено местопроизшествието", заяви адвокатът на Жулиен Казъмов.

