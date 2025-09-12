БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След побоя на полицейския началник: Каква ще е съдбата на задържаните

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази

Дали ще потвърди най-тежката мярка за неотклонение, наложена от Русенския окръжен съд, "задържане под стража" или ще определи по-лека мярка

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Апелативният съд във Велико Търново гледа мерките на четиримата задържани за побоя на началника на полицията в Русе. Обвиненията срещу тях са за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда.

До този час Апелативният съд във Велико Търново разгледа само мярката за неотклонение на 18-годишния Жулиен Казъмов, който е сочен за един от основните участници в побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе.

Дали ще потвърди най-тежката мярка за неотклонение, наложена от Русенския окръжен съд, "задържане под стража" или ще определи по-лека мярка.

В началото на заседанието държавното обвинение поискаха към делото да бъдат приложени нови доказателства, сред които е и протокол от разпита на пострадалия старши комисар Кожухаров, както и видеотехническа експертиза на записите от камерите, разпити на служителите на Центъра за спешна медицинска помощ, които са реагирали на случая.

Защитата на 18-годишния Жулиен Казъмов се запозна с тези доказателства, след което беше даден ход на делото.

От защитата на момчето поискаха мярката му за неотклонение да бъде намалена с по-лека, тъй като по думите на адвоката му и от протокола от разпита на старши комисар Кожухаров става ясно, че той е заявил, че след като е получил два удара до него е било момчето, което е стояло на предната седалка. По думите на защитата на Жулиен, той е бил на задната седалка на автомобила.

"Жулиен не е участвал в побоя на Кожухаров. Разпитани са 8 полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. Дори Кожухаров каза, че получил два удара и до него е било друго лице, не е бил Жулиен. По-важно е да попитате прокуратурата има ли бодикамери и къде са записите, ако има. В делото няма. Няма, дори не е направено запитване дали има. Аз не видях докладни, на всеки един екип трябва да има докладна - какво е заварило, какво се е случило и как е обслужено местопроизшествието", заяви адвокатът на Жулиен Казъмов.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева.

#побой на шефа на полицията в Русе #задържани #Русе #побой

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
6
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Сигурност и правосъдие

Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх
Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх
Коцев преди влизането в Съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата Коцев преди влизането в Съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата
Чете се за: 01:10 мин.
Делото "Адриан" започва отначало - ще предложи ли обвинението споразумение? Делото "Адриан" започва отначало - ще предложи ли обвинението споразумение?
Чете се за: 02:20 мин.
Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало и с нов съдебен състав Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало и с нов съдебен състав
Чете се за: 01:05 мин.
Ще бъдат ли пуснати от ареста Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов? Ще бъдат ли пуснати от ареста Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов?
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх
Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков" НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нашествие на мечки в населени места - каква е причината?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ