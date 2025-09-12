Ще вали ли?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Днес над западната половина от страната ще е предимно слънчево, докато над източната, на много места са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. Ще бъде ветровито, с максимални температури от 23° в североизточните части от страната, до 31° в крайните югозападни райони, в София - около 25°, по Черноморието – от 24° до 26°.

И през нощта над източните райони ще бъде облачно с вероятност за валежи, които до сутринта ще спрат. Минималните температури утре ще бъдат в широки граници между 12° и 20°, в София - 11°, а максималните - между 25° и 30°, в София - около 27°. Над по-голямата част от страната, през по-голямата част от деня, ще бъде слънчево, с умерен източен вятър.

На отделни места в централните и планинските райони ще има условия за превалявания.

И по Черноморието през нощта на места ще превали, а в часовете преди обяд ще се задържи предимно облачно, но следобед облачността бързо ще намалее

до слънчево време.

Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Ще духа умерен вятър с посока от изток-североизток, а вълнението на морето ще остане около 2 -3 бала.

В планините и утре ще има изолирани превалявания, преди обяд – главно в Стара планината и Родопите, а след обяд - и в масивите от Югозападна България.

В неделя ще бъде слънчево с максимални температури между 25° и 30°. Вятърът от изток ще се усили и до вечерта в Западна България ще завали дъжд,

През нощта срещу понеделник и в понеделник валежи се очакват и в Централна България, а по-късно през деня и в отделни райони и на изток, но до вечерта валежите навсякъде ще спрат. Температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще бъдат под 25°.

Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, със сутрешни мъгли и вероятност за следобедни превалявания през втория ден в планинските райони.

