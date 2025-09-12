Деца от Леденик рисуват огромно копринено пано

Децата от Леденик не скучаят през лятото – заедно със сдружение „Европейско развитие на село Леденик" те рисуват огромно копринено пано. Голямата картина ще бъде представена на фестивала „Демократична мозайка“ в София.

На паното вече се виждат кулата на Шемши бей, реката Янтра със златни рибки, хълмове, църквата, къщи, слънчогледови полета и дори елементи от стария български бит. На фестивала ще бъде показана и презентация с всички дейности на детския клуб в Леденик.

„Демократична мозайка“ ще бъде на 26 и 27 септември на площад Славейков, където общият „мегдан“ ще е място за демокрация, пространство за срещи, практики и смели идеи, които се превръщат в действия.