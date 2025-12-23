Снежна Коледа в части от страната, студена Нова година

По Коледа в някои райони на България се очаква сняг, най-вече в планините и по високите места. В равнините и по-ниските части на страната по-вероятни са дъжд или мокър сняг.

След празниците времето ще стане по-студено, а преди Нова година температурите могат да паднат до –10°, особено сутрин и в по-високите райони.

Очаква се валежите да продължат и в първите дни на новата година, като зимната обстановка ще е по-сериозна в планините. Шофьорите трябва да бъдат внимателни заради възможни заледявания и хлъзгави пътища.