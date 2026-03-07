БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време ни очаква в събота и неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази
слънчево топло време следващите дни
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. Следобед над планинските и източните райони ще има временни увеличения на облачността, а вятърът ще бъде слаб до умерен.

Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, а максималните – между 13 и 18 градуса. В София сутринта ще бъде около 0 градуса, а през деня – около 15.

По Черноморието също ще е предимно слънчево, но с повече облаци. Температурите ще достигнат между 7 и 9 градуса, а морето ще бъде сравнително спокойно.

В планините времето ще е слънчево с повече облаци следобед. На височина 1200 метра температурите ще са около 7 градуса, а на 2000 метра – около 3.

В неделя и през първите дни на следващата седмица ще остане предимно слънчево. Сутрин на места в низините е възможно да има мъгла, а температурите постепенно ще се повишават.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
2
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
3
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
4
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
5
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
6
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Времето

Ще се задържи ли топлото време до края на седмицата?
Ще се задържи ли топлото време до края на седмицата?
Пролетен 3 март с температури до 17° Пролетен 3 март с температури до 17°
Чете се за: 00:30 мин.
Баба Марта идва със слънце Баба Марта идва със слънце
Чете се за: 01:20 мин.
В четвъртък: облачно преди обяд, повече слънце по-късно В четвъртък: облачно преди обяд, повече слънце по-късно
Чете се за: 01:12 мин.
По-слънчево време и умерен вятър в сряда следобед По-слънчево време и умерен вятър в сряда следобед
Чете се за: 00:20 мин.
Времето във вторник: дъжд и вятър Времето във вторник: дъжд и вятър
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви са следващите полети? Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви са следващите полети?
Чете се за: 05:20 мин.
След новините
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Протест срещу скъп ток и вода в Силистра:Искат проверки и...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ