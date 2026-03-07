Слънчево време ни очаква в събота и неделя

Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. Следобед над планинските и източните райони ще има временни увеличения на облачността, а вятърът ще бъде слаб до умерен.

Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, а максималните – между 13 и 18 градуса. В София сутринта ще бъде около 0 градуса, а през деня – около 15.

По Черноморието също ще е предимно слънчево, но с повече облаци. Температурите ще достигнат между 7 и 9 градуса, а морето ще бъде сравнително спокойно.

В планините времето ще е слънчево с повече облаци следобед. На височина 1200 метра температурите ще са около 7 градуса, а на 2000 метра – около 3.

В неделя и през първите дни на следващата седмица ще остане предимно слънчево. Сутрин на места в низините е възможно да има мъгла, а температурите постепенно ще се повишават.