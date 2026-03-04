Ще се задържи ли топлото време до края на седмицата?

През март времето ще бъде по-топло от обичайното за сезона, но около 8 март се очаква кратко захлаждане. Валежите ще бъдат малко.

В края на седмицата температурите ще достигнат около и над 15 градуса, но през почивните дни ще се понижат до около 10 градуса.

На 5 и 6 март през страната ще премине атмосферно смущение. То може да донесе слаби валежи главно в югозападната част на България. Очакваните количества са между 5 и 10 литра на квадратен метър, а на места в Рило-Родопската област – до около 25 литра. В североизточните райони вероятността за дъжд е малка.

Според синоптиците до около 10–12 март времето ще бъде по-сухо, а валежите през месеца ще са по-редки и краткотрайни. Температурите през март се очаква да бъдат около и малко над обичайните за сезона.

В някои райони на Югозападна България днес са възможни и повишени количества пустинен прах във въздуха.