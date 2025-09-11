Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша

Полша поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради навлизането на руски дронове в нейното въздушно пространство. Варшава задейства член 4-ти от договора за НАТО, който предвижда консултации при заплаха за страна-членка.

Навлизането на 19 дрона от небето на Украйна и Беларус в Полша предизвика лавина от протести от съюзниците на Варшава.

Кремъл определи реакциите като "нищо ново" и отказа да коментира повече индицента. Китай призова засегнатите страни - да решат различията си чрез диалог и консултации.

Президентът Карол Навроцки свика днес заседание на Националния съвет за сигурност с участието на премиера Доналд Туск, министрите с ресор безопасност, ръководители на парламента и на всички парламентарно представени партии. Според полските власти в страната са влезли общо 19 дрона, свалени са три "руско производство".

Пострадали няма, повредени са къща и автомобил в източна Полша. Открити са отломките на 16 дрона, обяви вътрешното министерство. Варшава разглежда инцидента като тест за нейните и съюзническите способности на НАТО за реакция. Президентът и премиерът се срещнаха с полските пилоти.

Карол Навроцки - президент на Полша: Тази руска провокация, както нашите генерали и войници добре знаят, е нищо повече от опит за тест на нашите възможности. Способностите на политиците, на полския президент, на полския премиер да отговорят на случващото се. То беше опит и провокация за изпитване на оперативните механизми на НАТО и нашата готовност за отговор.

Доналд Туск - премиер на Полша: Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че съюзническите ангажименти, които са толкова важни за нас днес, ще бъдат изпълнени от нашите съюзници, така че ние, като страна, и вие, като полски пилоти, никога да не бъдете сами, независимо дали в мирно или военно време.

Нарушението на полското въздушно пространство се случи в навечерието на големи общи военни учения на Русия и Беларус, планирани от 12 и 16 септември. Заради тях от днес Полша , Литва и Латвия ограничиха въздушния трафик по източните си граници. Кремъл уверява, че ученията не са насочени към никого. Говорителят Песков отказа да добави нещо към вече обявената позиция на руското министерство на отбраната- полски обекти не са били на прицел.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: Няма да има нови коментари. Нашето Министерство на отбраната се произнесе по случая и предложи консултации при необходимост. Няма какво да добавя. Що се отнася до реториката и изявленията от Варшава, там няма нищо ново. Тази реторика е характерна за почти всички европейски столици напоследък. Виждаме нейното продължение.

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да преосмислят собствената си противовъзддушна отбрана в светлината на инцидента в Полша. В присъствието на финландския президент Александър Стуб той посочи опита на Украйна в прилагането на многослойна защита срещу дронове и предложи помощта на страната си.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: Европейските приятели и никой в света няма достатъчно ракети, за да свали всички различни типове дронове. Ракета за един милион, която коства милион, без значение колко е ефективна, просто не може да се справи с дронове, които струват десетки хиляди или дори 100 хиляди долара. Това просто е невъзможно.

Органът за политически решения на НАТО - Северноатлантическия съвет, промени формата на седмичното си заседание за да го проведе в рамките на член Четири, след като Варшава поиска неговото активиране. Той предвижда консултации между съюзниците, когато някой от тях прецени, че има заплаха за териториалната цялост, политическата независимост и сигурността на страна по договора.