Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа

България осъжда нарушаването на въздушното пространство на Полша, след като руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. Това заяви министър-председателят Росен Желязков. По думите му Алиансът ще предприеме всички необходими действия по Договора, за да се гарантира сигурността.

Желязков определи ситуацията като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за отношенията между Русия и членовете на Алианса.

"Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа, за да може да бъдат пресечени всякакви провокации", допълни Желязков.

"Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа, за да може да бъдат пресечени всякакви провокации", допълни Желязков.






