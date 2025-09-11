Александър Василев: Горд съм да представям България

Финалистът от тазгодишното издание на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите - Александър Василев, не скри удовлетворението си, че за първи път е част от отбора на България за Купа „Дейвис".

Той говори на пресконференцията преди мачовете срещу Финландия в надпреварата, която е неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже.

„Изключително съм щастлив. За мен това е първо участие за Купа „Дейвис“. Много съм щастлив да съм част от отбора. Подготвяме се за мачовете. За мен това е голяма мечта. Горд съм да представям България. Много е вдъхновяващо. Ще се изправим срещу Финландия, който е труден противник, но ще направим всичко възможно да спечелим", започна Василев.

Тенисистът коментира какво предстои за него в личен план.

„Фокусът ми вече е върху мъжкия тенис. Готов съм. Това ще е по-дългият път. Иска се търпение. С нагласа съм, че ще отнеме повече време. С правилните хора всичко е възможно. Успехът идва с много дисциплина и часове на корта. Българската школа е добра. Имаме история в тениса. Тази седмица играем рамо до рамо с Иван. Следващата част от мечтата е мъжкият тенис. Предстои да си направим програмата за догодина. Вдъхновява ме да бъда добър човек и да давам добър пример", обясни световният №2 при юношите.

Той отговори и на въпроса дали вече към него има интерес от някоя от големите тенис академии в света.