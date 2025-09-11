Христо Стоичков: По-добре се представихме от Турция, паднахме от Испания само с три гола

Христо Стоичков коментира в Бургас поражението на България от Испания в първата световна квалификация. Той не спести критиките и направи паралел с представянето на други държави.

"Все пак по-добре се представихме от Турция. Турция поне падна шест, ние само три", заяви бившият футболен национал.

Легендата коментира и управлението на БФС под ръководството на Георги Иванов.

"Георги е бил мой футболист и се надявам, че това, което е обещал на футболните хора, на клубовете и на феновете, ще го изпълни. Оттук-нататък клубовете да си поемат отговорността какво правят", допълни легендарната осмица на българския футбол.

Стоичков обърна внимание и на инициативите, по които работи във ФИФА, насочени към развитието на млади играчи и бъдещи треньори.

"Програмата е уникална – много часове са в училищата. Дава се голяма награда, а оттам футболистите започват да учат и един ден да станат треньори. Надявам се нашето правителство или Министерството на спорта и на образованието да поемат тази инициатива, защото шансът е огромен", добави "Камата".

Основната причина Христо Стоичков да бъде в България е третото издание на детския футболен турнир "Христо Стоичков – Пътят към звездите", който се провежда в Бургас.

"Щастлив съм, че за трета поредна година съм сред тези малки лица, нашите бъдещи звезди. Това е празник за децата и техните родители", категоричен е той.

Всеки млад участник ще получи специални подаръци, а всички фенове и жители на Бургас ще имат възможност да си тръгнат с книгата "Христо Стоичков. Историята".

"Вярвам, че от тези деца един ден ще излязат нови големи футболисти. Нашата работа е да им дадем шанс и да ги насърчим. Оттук-нататък всичко зависи от тяхното желание и труд", заключи Стоичков.

Вижте интервюто във видеото.