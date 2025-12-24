Арсенал стигна до полуфиналите за Купата на Лигата след успех с дузпи над Кристъл Палас

Арсенал победи Кристъл Палас след изпълнение на дузпи в четвъртфинален мач за Купата на Лигата. След 1:1 в редовното време вицешампионите на Англия показаха по-здрави нерви при 11-метровите удари.

През първото полувреме на стадион "Емирейтс" в Лондон всички четири точни изстрела бяха на сметката на домакините. Валтер Бенитес се справи с изстрели на Нони Мадуеке.

След почивката натискът на "артилеристите" се отплати. В 79-ата минута Габриел Жезус бе изведен в наказателното поле. Бразилецът стреля от движение, но Валтер Бенитес изби в корнер. От последвалия ъглов удар, изпълнен от Букайо Сака, се получи разбъркване в наказателното поле. В опит да изчисти топката Максенс Лакроа изпрати кълбото в собствената си врата.

"Орлите" възобновиха равенството в 5-ата минута на добавеното време. Джеферсон Лерма засече с глава центриране от пряк свободен удар на Адам Уортън. Топката отиде на пътя на Марк Гехи, който стреля от движение, за да изравни. По този начин се стигна до дузпи.

Двата отбора отбелязаха първите си пет 11-метрови удари и се стигна до допълнителни изпълнения. Възпитаниците на Микел Артета останаха безгрешни, докато Максенс Лакроа, отбелязал си автогол по-рано, не успя да се разпише от бялата точка, като Кепа Аризабалага отрази изпълнението му.

На полуфиналите ще срещне Челси, който спечели четвъртфиналното си гостуване на третодивизионния Кардиф с 3:1.