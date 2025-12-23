Сенегал стартира Купата на африканските нации с класически успех над Ботсвана

Сенегал победи Ботсвана с 3:0 в мач от първия кръг от Купата на африканските нации. Това е най-изразителната победа до момента в турнира.

През първото полувреме на стадион "Ибн Батута" в Танжер символичните домакини отправиха цели осем точни удара, но трудът им се отплати чак в края на частта. В 40-ата минута Никълъс Джаксън стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Исмаил Якобс.

След почивката възпитаниците на Папе Буна Тиау заслужено удвоиха преднината си. Никълъс Джаксън овладя пас в пеналтерията на Исмаила Сар и след серия от финтове отново бе точен.

В последната минута на редовното време носителят на трофея за 2023 г. подпечата успеха си. Резервата Шериф Ндиайе засече подаване във вратарското поле на друг футболист, появил се от резервната скамейка - Шейх Сабали.

Двубоят завърши със 17 точни изстрела за футолистите в бяло и нито един за символичните гости.

Сенегал оглавява класирането в група "D" с пълен актив от 3 точки. Ботсвана заема последната 4-а позиция.