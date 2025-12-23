Нигерия започна Купата на африканските нации с победа над Танзания

Нигерия победи Танзания с 2:1 в мач от първия кръг на Купата на африканските нации. Семи Аджай и Адемола Лукман бяха точни за победителите.

През първото полувреме на стадиона във Фес нигерийците бяха по-активни в преден план. Акор Адамс и Виктор Осимен бяха близо до това да открият резултата, но Зубери Фоба спаси изстрелите им. От своя страна Акор Адамс стреля с глава в напречната греда, след като засече центриране от ъглов удар.

Вицешампионите на Африка откриха резултата в 36-ата минута. Семи Аджай засече с глава центриране в наказателното поле на Алекс Иуоби.

След почивката Виктор Осимен изпрати топката в противниковата врата, но попадението не бе зачетено заради засада.

Футболистите на Мигел Гамонди изравниха резултата в 50-ата минута. Чарлз Момбуа стреля от ждроб след центриране във вратарското поле на Новатус Мироши.

Възпитаниците на Ерик Шеле възобновиха преднината си в ответната атака. Адемола Лукман се разписа с плътен шут извън пеналтерията.

До края на двубоя "суперорлите" можеха да направят успеха си по-изразителен, но Зубери Фоба отрази удари на Адемола Лукман, Виктор Осимен и резервата Фисайо Деле-Баширу.

Нигерия оглавява класирането с пълен актив от 3 точки, докато Танзания заема последната 4-а позиция в подреждането. Останалите отбори в група "С" са Тунис и Уганда.