Тунис надви Уганда за успешен старт на Купата на африканските нации

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:10 мин.
Футбол
Убедителна победа за тунизийците в Рабат.

Национален отбор на Тунис по футбол
Снимка: БГНЕС
Тунис победи Уганда с 3:1 в мач от първия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации.

Тунизийците откриха резултата още в 10-ата минута на Олимпийския стадион в Рабат. Ели Скири засече с глава центриране от ъглов удар на Ханибал Мейбри.

В края на полувремето символичните домакини удвоиха преднината си. Елиас Ашури засече от воле подаване в наказателното поле на Али Абди.

След почивката възпитаниците на Сами Трабелси продължиха да бележат. Елиас Ашури бе най-съобразителен при разбъркване във вратарското поле и се разписа от непосредствена близост.

В добавеното време на двубоя играчите на Пол Пут стигнаха до почетен гол. Шут на Денис Омеди се отби от тялото на Ян Валери и попадна във вратата на Джамал Салим.

Тунис оглави класирането в група "С" с пълен актив от три точки. Уганда заема последната 4-а позиция в подреждането.

#Национален отбор на Тунис по футбол #Купа на африканските нации 2025 #Уганда

