Кристиано Роналдо закупи две вили на острови в Червено море

Нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо стана собственик на две вили на уединени острови в Червено море, според уебсайта на предприемача Red Sea Global.

До резиденцията в курорта Нуджума се стига само с лодка или хидроплан. Островите се намират на 26 км от континента.

„Още от първото ни посещение усетихме връзка с острова и неговата природна красота. Това е място, където се чувстваме спокойни. Сега, когато имаме дом тук, можем да прекарваме време със семейството си в пълно спокойствие“, каза съпругата на 40-годишния португалски нападател, Джорджина Родригес.

Роналдо играе за Ал-Насър от януари 2023 година. Нападателят е изиграл 117 мача за клуба, отбелязвайки 104 гола и давайки 21 асистенции.