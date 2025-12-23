Олимпик Лион привлече Ендрик под наем от Реал Мадрид

Олимпик Лион привлече бразилския талант Ендрик от Реал Мадрид, под наем до края на сезона.

"Тази година Коледа настъпи на 23 декември", написаха от френския тим.

Бразилецът се беше договорил за това да прекара следващите шест месеца при "хлапетата", след като стана ясно, че не влиза в плановете на старши треньора на Реал Шаби Алонсо.

Лион искаше да включи в сделката и опция за постоянно закупуване, но от кралския клуб отказаха, тъй като все още вярват, че кариоката има бъдеще на "Сантяго Бернабеу".

Ендрик ще се присъедини към новия си отбор на 29 декември, като Олимпик ще плати за наема му около 1 млн. евро.