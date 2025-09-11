БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Остра размяна на реплики между Израел и Катар след ударите срещу Хамас в Доха

Диана Симеонова
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Нетаняху предупреди Катар да изгони представителите на Хамас от страната или да ги изправи пред съда

експлозии доха атакувани лидери хамас
Остра размяна на реплики между Израел и Катар след израелските удари срещу Хамас в катарската столица Доха.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху предупреди Катар да изгони представителите на Хамас от страната или да ги изправи пред съда.

Той добави: "Защото, ако не го направите, ще го направим ние".

Катар отхвърли коментарите като "безразсъдни" и се закани да работи с партньорите си, за да гарантира, че Нетаняху ще понесе отговорност за изненадващите удари във вторник, при които загинаха шестима души.

Политическото бюро на Хамас е базирано в Катар от 2012 г. с одобрението на Съединените щати, които искат да поддържат отворен канал за комуникация с групировката.

Според Wall Street Journal американският президент Доналд Тръмп е имал разгорещен разговор с Нетаняху след атаката, в който му е казал, че решението да удари Катар не е било добро.



