Остра размяна на реплики между Израел и Катар след ударите срещу Хамас в Доха

Остра размяна на реплики между Израел и Катар след израелските удари срещу Хамас в катарската столица Доха.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху предупреди Катар да изгони представителите на Хамас от страната или да ги изправи пред съда.

Той добави: "Защото, ако не го направите, ще го направим ние".

Катар отхвърли коментарите като "безразсъдни" и се закани да работи с партньорите си, за да гарантира, че Нетаняху ще понесе отговорност за изненадващите удари във вторник, при които загинаха шестима души.

Политическото бюро на Хамас е базирано в Катар от 2012 г. с одобрението на Съединените щати, които искат да поддържат отворен канал за комуникация с групировката.

Според Wall Street Journal американският президент Доналд Тръмп е имал разгорещен разговор с Нетаняху след атаката, в който му е казал, че решението да удари Катар не е било добро.





