БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Външният министър Георг Георгиев коментира навлизането на руски дронове в небето на Полша. Той подчерта, че всяко нарушаване на въздушното пространство на държавата може да бъде смятано за вид провокация.

Външният министър беше в Благоевград като част от националната кампания по приеманото на България в еврозоната. Георг Георгиев каза, че задействането на член 4 от договора на НАТО не означава въвличане във война. Алиансът е в постоянна връзка помежду си, като предстоят и консултации. Все още не е ясно кога ще бъдат те, все още не е ясно кой от българска страна ще участва в тях, но такива ще има.

Според външния министър Алиансът не цели провокация на агресия, а напротив, като най-важното е кръвопролитията в Украйна да спрат.

"Всяко нарушаване на въздушния суверенитет, на въздушното пространство или по друг начин на суверенитета на която и да е държава, може да бъде считано за вид провокация. Аз не съм в позиция, в която в момента да тълкувам какво точно се е случило, но щом полската държава е преценила, че има основания най-малкото за това да задейства член 4, означава, че има достатъчно неопровержими доказателства за причините, които провокират тези действия."

Все още няма единна европейска позиция след израелските удари над Катар. Въпреки това, всяка една от страните е изразила своята тревога. Тревога буди и фактът, че Хамас продължава да не връща заложници, а в същото време напрежението в Газа расте, посочи Георгиев.

"Призовахме за това да се свали градусът, за това да се търсят мирни решавания на конфликта, защото ние виждаме и влошаването на хуманитарната ситуация в Газа, което изключително ни тревожи. Тревожно е това, че загиват невинни, но ни тревожи и това, че терористичната групировка Хамас не връща заложниците. Не сваля оръжие, не се оттегля от управлението на Газа и по този начин продължава да провокира военния конфликт."

Вътрешният министър изрази своите съболезнования към американския народ след смъртта на 31-годишния Чарли Кърк. По думите му "това е човек, който вярваше в ценностите, но загина по ужасяващ начин. Той е примерът, който трябва да се следва, когато говорим за принципи и морал."

Вижте прякото Миглена Медарова.

#експлозии в Доха #Газа #георг Георгиев #Израел #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
1
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
2
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
5
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
6
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европа

Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си пунктове с Беларус Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си пунктове с Беларус
Чете се за: 01:12 мин.
Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада
Чете се за: 02:12 мин.
Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел
Чете се за: 05:37 мин.
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
Чете се за: 00:42 мин.
Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на свалените руски дронове в Полша? Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на свалените руски дронове в Полша?
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Нито един ученик няма да учи религия против волята си, заяви образователният министър Нито един ученик няма да учи религия против волята си, заяви образователният министър
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк,...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Кървавият 11 септември: 24 години от атентатите срещу Кулите...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ