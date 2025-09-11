Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие

Външният министър Георг Георгиев коментира навлизането на руски дронове в небето на Полша. Той подчерта, че всяко нарушаване на въздушното пространство на държавата може да бъде смятано за вид провокация.

Външният министър беше в Благоевград като част от националната кампания по приеманото на България в еврозоната. Георг Георгиев каза, че задействането на член 4 от договора на НАТО не означава въвличане във война. Алиансът е в постоянна връзка помежду си, като предстоят и консултации. Все още не е ясно кога ще бъдат те, все още не е ясно кой от българска страна ще участва в тях, но такива ще има.

Според външния министър Алиансът не цели провокация на агресия, а напротив, като най-важното е кръвопролитията в Украйна да спрат.

"Всяко нарушаване на въздушния суверенитет, на въздушното пространство или по друг начин на суверенитета на която и да е държава, може да бъде считано за вид провокация. Аз не съм в позиция, в която в момента да тълкувам какво точно се е случило, но щом полската държава е преценила, че има основания най-малкото за това да задейства член 4, означава, че има достатъчно неопровержими доказателства за причините, които провокират тези действия."

Все още няма единна европейска позиция след израелските удари над Катар. Въпреки това, всяка една от страните е изразила своята тревога. Тревога буди и фактът, че Хамас продължава да не връща заложници, а в същото време напрежението в Газа расте, посочи Георгиев.

"Призовахме за това да се свали градусът, за това да се търсят мирни решавания на конфликта, защото ние виждаме и влошаването на хуманитарната ситуация в Газа, което изключително ни тревожи. Тревожно е това, че загиват невинни, но ни тревожи и това, че терористичната групировка Хамас не връща заложниците. Не сваля оръжие, не се оттегля от управлението на Газа и по този начин продължава да провокира военния конфликт."

Вътрешният министър изрази своите съболезнования към американския народ след смъртта на 31-годишния Чарли Кърк. По думите му "това е човек, който вярваше в ценностите, но загина по ужасяващ начин. Той е примерът, който трябва да се следва, когато говорим за принципи и морал."

