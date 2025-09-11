Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша

Украинският президент Володимир Зеленски призова да бъде създаден "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша и предложи помощ на Варшава в свалянето на руски безпилотни апарати.

Полша затваря граничните си пунктове с Беларус от днес заради предстоящите военни учения между Беларус и Русия.

Мярката влиза в сила ден след като 19 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша. Полски и нидерландски изтребители свалиха 4 безпилотни самолета.

Това е първият подобен инцидент в натовска страна от началото на войната в Украйна. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте увери, че всеки сантиметър от територията на Алианса ще бъде защитаван.

Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски определи случая като "планиран от Русия ход". От руското министерство на отбраната заявиха, че не са планирали атаки срещу Полша.

В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп написа многозначителното "Да започваме!". По-късно той е обсъдил по телефона инцидента с полския си колега.

По време на посещение във военновъздушната база Ласк полският министър-председател Доналд Туск подчерта важността на ангажиментите на съюзниците и модернизирането на полските въздушни сили в светлината на инцидента от вторник.





