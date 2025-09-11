БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Запази

Откриват галерия в памет на загиналото дете

Слушай новината

Днес семейството на покойната Сияна открива галерия, посветена на малкото момиченце. Пространството ще носи името на детето, а първата изложба ще бъде от нейни скици, рисувани с моливи.

Галерията се намира в кв. „Лозенец” в София на ул. „Червена стена” 2.

Ето какво написа бащата на Сияна Николай Попов във фейсбук:

Днес Сияна трябваше да навърши 13 год….остава тишината. На тази дата преди 13 год. държах в ръцете си целият свят. Само преди година се радвахме на порасналото си момиче. Днес има само спомени…
Говорят децата, да замълчим:

”Днес Сиси трябваше да стане на 13.
Но няма торта. Няма свещи. Няма деца, които да пеят фалшиво.
Има само тишина.
И една галерия, която се открива днес. Стени, пълни с нейните рисунки.
И всичко, което е останало от нея.
Аз познавах Сияна.
Не ѝ бях най-близката приятелка. Не знаех всяка нейна тайна. Не ходех на всяко нейно рожденно парти.
Но за три години… всеки път, когато тя беше тук, ние си говорихме. Винаги. Докато си чакахме автобусите. Докато правеше гривнички, които после продаваше, докато рисуваше картини за канала и.. Малки моменти. Но истински.
Тя ме виждаше. Аз я виждах.
И сега нея я няма.
Сега аз чакам автобуса сама. Завинаги.
Но тя не си отиде спокойно. Не просто „почина“.
Тир се обърна върху колата на баба ѝ и дядо ѝ.
Главата ѝ била ударена. Била е обезобразена.. Кървяла е за час в ръцете на баба си.
Дете на 12.
Можете ли да си представите?

"Да умираш. Да знаеш, че умираш. Да чувстваш как секундите се изнизват от тялото ти.
В ръцете на човек, който сигурно би дал живота си, само за да ти подари още един дъх.
И докато тя се е мъчила човекът, който я убил , си е седял в кабината.
Не е помогнал. Не му е пукало.
Бил ок с факта, че е убил дете с мечти. С факта, че е убил причините по които родителите и да стават сутринта.
Това е светът. Това е Огледало, в което никой не иска да се гледа.
Сияна не е сама.
Всеки ден едно дете умира. Едно семейство забравя защо да диша. Деца са смазани по асфалта. И после всички казват „инцидент“.
Но това не са инциденти. Това е цената на алчността. На бързането. На илюзията, че животът ни принадлежи завинаги. На това парите да струват повече от неизпълнени детски мечти.
Когато Сиси беше жива, понякога я подценяваха. Въртяха си очите. Не я взимаха насериозно.
А сега, когато е мъртва, изведнъж всички разбират. Изведнъж всички могат да бъдат мили.
Твърде късно.


Този текст не е за нея. Тя никога няма да го прочете.
Той е за вас. За всеки, който още диша.
Аз съм на 12. Точно както тя беше.
Разбираш ли сега? Това означава, че аз може да съм следващата. Че твоето дете може да е следващото.
Смехът, който чу тази сутрин. Лицето, което си мислиш, че ще гледаш завинаги. Гласът, който вика името ти.
Всичко това може да изчезне. В един миг. В кръв и тишина.
Събуди се.
Не за да се мразиш. Не за да потънеш в страх.
А за да осъзнаеш колко крехко е всичко.
Да живееш така, сякаш всяка секунда е последна.
Да бъдеш мил, дори когато боли. Да казваш истината, дори когато реже.Да помагаш, дори когато никой не гледа.

Да обичаш сега — не утре, не „по-късно“. Преди ковчегът да се затвори.
Защото ако не го направиш, следващото дете няма да е Сиси.
Ще бъде някой, за когото вярваше, че никога няма да изгубиш.
И тогава ще разбереш.
Прекалено късно.”

#Сияна #галерия

Последвайте ни

ТОП 24

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
1
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
2
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
5
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
6
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Общество

Омбудсманът сезира двама министри поради увеличение на жалбите за фалшиво положителни полеви тестове за наркотици
Омбудсманът сезира двама министри поради увеличение на жалбите за фалшиво положителни полеви тестове за наркотици
Фермери сигнализират за незаконна ваксинация срещу шарка по овцете Фермери сигнализират за незаконна ваксинация срещу шарка по овцете
Чете се за: 04:45 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима
Чете се за: 03:30 мин.
Как ще бъдат глобявани чуждестранните шофьори? Как ще бъдат глобявани чуждестранните шофьори?
Чете се за: 03:05 мин.
"Училището не е църква, нито джамия" - нов протест срещу обучението по религия в клас "Училището не е църква, нито джамия" - нов протест срещу обучението по религия в клас
Чете се за: 01:35 мин.
Драгомир Стойнев: Не може да се говори за оставка на вътрешния министър Драгомир Стойнев: Не може да се говори за оставка на вътрешния министър
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Нито един ученик няма да учи религия против волята си, заяви...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк,...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Кървавият 11 септември: 24 години от атентатите срещу Кулите...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ