БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО. Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро. Това написа президентът Румен Радев в профила си в социалната мрежа Екс.

#руски дронове #президентът Румен Радев #въздушно пространство #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
1
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
2
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
4
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
5
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от US Open е голямо постижение, както за мен, така и за България
6
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европа

Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на свалените руски дронове в Полша?
Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на свалените руски дронове в Полша?
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Чете се за: 05:10 мин.
Кремъл за руските дронове в Полша: ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи Кремъл за руските дронове в Полша: ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи
Чете се за: 00:52 мин.
Руски дронове в небето на Полша: Провокация на Русия и тест за отговора на НАТО? Руски дронове в небето на Полша: Провокация на Русия и тест за отговора на НАТО?
Чете се за: 05:07 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея
Чете се за: 02:55 мин.
Себастиен Льокорню встъпва в длъжност като премиер на Франция Себастиен Льокорню встъпва в длъжност като премиер на Франция
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ