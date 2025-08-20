Гаранциите за Украйна бяха във фокуса на срещата на лидерите от НАТО

Началниците на отбраната на страните от НАТО обсъдиха във видеоконферентна връзка гаранциите за сигурността за Украйна, които европейските държави могат да предоставят на Киев при евентуално постигане на споразумение.

Американският президент Доналд Тръмп изключи изпращането на американски войници, но САЩ са готови да участват по друг начин в осигуряването на гаранции. Според Москва въпросите на колективната сигурност в света не могат да се обсъждат без участието на Русия. На фона на продължаващите руски атаки в Украйна, продължават и усилията за организиране на среща между Путин и Зеленски.

Съединените щати няма да разполагат американски войници в Украйна, но са готови да координират действията на европейците и обсъждат повече въздушна подкрепа със системи за противовъздушна отбрана.

"Президентът разбира, че гаранциите за сигурност са от решаващо значение за осигуряване на траен мир и е разпоредил на екипа си за национална сигурност да се координира с нашите приятели в Европа, а също и да продължи да си сътрудничи и да обсъжда тези въпроси с Украйна и Русия", каза Карълайн Левит, говорител на Белия дом.

В Европа са категорични, че гаранциите за сигурност за Киев трябва да са много сериозни, за да възпират Русия да атакува отново. Европейските държави от НАТО обсъждат как конкретно всяка страна може да участва, без да застраши собствената си сигурност. Според Москва решаването на въпросите на колективната сигурност в света без участието на Русия не е възможно.

"Не можем да се съгласим с факта, че сега се предлага да се решават въпросите на колективната сигурност без Руската федерация. Това няма да проработи. Неведнъж вече обяснихме, че Русия не преувеличава интересите си, но ще гарантираме твърдо законните си интереси", заяви Сергей Лавров - външен министър на Русия.

Междувременно Полша съобщи, че руски дрон е паднал в царевична нива в източната част на страната. Според полския министър на отбраната за пореден път Русия провокира страните от НАТО и то в момент, когато текат дискусии за постигане на мир в Украйна.

Полският премиер Доналд Туск отхвърли идеята тристранна среща между Зеленски, Путин и Тръмп да се проведе в Будапеща.

"Будапеща? Не всеки може би си спомня това, но през 1994 г. Украйна вече получи гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Великобритания. В Будапеща. Може би съм суеверен, но този път бих се опитал да намеря друго място", написа Туск в X.

Будапещенският меморандум включваше гаранции за сигурност за Киев след отказа от ядрени оръжия. С анексирането на Крим и военната си агресия срещу Украйна Русия наруши това споразумение.