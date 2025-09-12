БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Операциите започват още тази вечер

започва срещата върха нато хага
НАТО укрепва източния фланг с нова мисия - "Източна стража". Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че тя ще включва въздушна и наземна отбрана. Операциите започват още тази вечер.

В мисията ще се включат съюзнически страни, сред които Дания, Франция, Великобритания, Германия и други.

"Безразсъдството на Русия във въздуха по нашия източен фланг се увеличава", предупреди Рюте.

Началникът на Съвместното командване на Алианса в Европа генерал Алексъс Гринкевич увери, че всеки сантиметър от територията на НАТО ше бъде защитен.

Рюте не коментира нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство. Той заяви, че разследването на инцидента продължава.

Относно "стената с дронове", която беше предложена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след инцидента в Полша, Гринкевич заяви, че има редица поуки, които могат да се извлекат от Украйна, като "какви сензори, оръжия, кинетични и некинетични, биха могли да бъдат ефективни".

