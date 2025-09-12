Започна делото срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

В Турция започна процес за фалшифициране на документи срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. 54-годишният опозиционен кандидат за президентския пост и съперник на Ердоган е в строго охраняван затвор в Силиври от март.

Той отговаря и за фалшифициране на университетската си диплома, анулирана от Истанбулския университет преди ареста му. По това обвинение Имамоглу рискува максимална присъда от 8 години и девет месеца, но по-тежък удар ще бъде край на политическата му кариера. Висшето образование е задължително предварително условие за поста държавен глава.

Народнорепубликанската партия на Имамоглу хвърля съмнения върху дипломата на самия Ердоган. Предполага се, че президентът е завършил университета в МАрмара през 1981-ва година, но учебното заведение е основано официално през 1982-ра, отбелязва "Дойче веле".

Народнорепубликанската партия постигна значителен успех на местните избори миналата година. Впоследствие бяха арестувани 16 нейни кметове и стотици активисти по обвинения в "тероризъм" и "корупция".