БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 01:20 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:15 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна делото срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
започна делото бившия кмет истанбул екрем имамоглу
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

В Турция започна процес за фалшифициране на документи срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. 54-годишният опозиционен кандидат за президентския пост и съперник на Ердоган е в строго охраняван затвор в Силиври от март.

Той отговаря и за фалшифициране на университетската си диплома, анулирана от Истанбулския университет преди ареста му. По това обвинение Имамоглу рискува максимална присъда от 8 години и девет месеца, но по-тежък удар ще бъде край на политическата му кариера. Висшето образование е задължително предварително условие за поста държавен глава.

Народнорепубликанската партия на Имамоглу хвърля съмнения върху дипломата на самия Ердоган. Предполага се, че президентът е завършил университета в МАрмара през 1981-ва година, но учебното заведение е основано официално през 1982-ра, отбелязва "Дойче веле".

Народнорепубликанската партия постигна значителен успех на местните избори миналата година. Впоследствие бяха арестувани 16 нейни кметове и стотици активисти по обвинения в "тероризъм" и "корупция".

#Турция #Екрем Имамоглу #кмет на истанбул #съдебен процес

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
4
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
6
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
4
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Балкани

Четири села в Албания се сдобиха с улично осветление по инициатива на фондация "Българска памет"
Четири села в Албания се сдобиха с улично осветление по инициатива на фондация "Българска памет"
Атина ще има денонощен градски транспорт всяка събота от тази седмица Атина ще има денонощен градски транспорт всяка събота от тази седмица
Чете се за: 00:40 мин.
Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия
Чете се за: 01:25 мин.
Премиерът Желязков изнесе лекция в Подгорица за предизвикателствата пред ЕС Премиерът Желязков изнесе лекция в Подгорица за предизвикателствата пред ЕС
Чете се за: 01:42 мин.
Учители на протест в Румъния, бойкотираха втория учебен ден Учители на протест в Румъния, бойкотираха втория учебен ден
Чете се за: 02:12 мин.
Силно земетресение на гръцкия остров Евия Силно земетресение на гръцкия остров Евия
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо...
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ