Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Кирил Вълчев, който в нощта на инцидента с директора на русенската полиция е управлявал колата, заради която избухва и конфликтът.

По-рано в съдебната зала, адвокатът му Георги Георгиев заяви, че основна вина за избухването на скандала има съседът на ст. комисар Кожухаров, който неправомерно спрял колата в която пътували четиримата младежи.

По думите му по този начин той е иззел функциите на държавен орган, но не е бил задържан за тези си действия.

Решението на Апелативния съд е окончателно.

По-рано през деня съдът пусна под домашен арест още един от задържаните младежи.