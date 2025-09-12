БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе

Решението на съда е окончателно

Русе - побой - задържан
Снимка: БНТ
Слушай новината

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Кирил Вълчев, който в нощта на инцидента с директора на русенската полиция е управлявал колата, заради която избухва и конфликтът.

По-рано в съдебната зала, адвокатът му Георги Георгиев заяви, че основна вина за избухването на скандала има съседът на ст. комисар Кожухаров, който неправомерно спрял колата в която пътували четиримата младежи.

По думите му по този начин той е иззел функциите на държавен орган, но не е бил задържан за тези си действия.

Решението на Апелативния съд е окончателно.

По-рано през деня съдът пусна под домашен арест още един от задържаните младежи.

#Русе #побой

