БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър...
Чете се за: 02:42 мин.
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 03:30 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази
червен код обилни валежи сила части хърватия
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Червен код за обилни валежи в някои части на Хърватия обяви Държавният хидрометеорологичен институт.

Метеоролозите предупреждават за изключително опасни метеорологични условия, които могат да предизвикат наводнения, големи проблеми в транспорта, както и сериозни щети на имоти и инфраструктура. Има сериозна опасност и от мълнии. Обилните валежи ще засегнат най-вече хърватското адриатическо крайбрежие.

Най-високата степен на предупреждение се отнася за регионите на Риека, Книн, Сплит и Дубровник, където червеният код ще е в сила до утре сутринта.

Институтът отбелязва, че в някои райони за много кратко време може да паднат валежи до 100 литра на квадратен метър, а някъде и до 110 литра.

Синоптиците предупреждават, че подобни количества валежи могат да причинят внезапни наводнения, прекъсвания на електрозахранването, прекъсвания на водоснабдяването и комуникациите. Освен това са възможни бурни ветрове, гръмотевични бури, придружени от градушка, като не е изключена и поява на торнадо в морето.

Препоръчва се на гражданите да съобразят дейностите си с метеорологичните условия, да избягват ненужните пътувания и да спазват указанията на компетентните органи.

#червен код за валежи #обилни валежи #Хърватия

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
3
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
4
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
6
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Балкани

Започна делото срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу
Започна делото срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу
Четири села в Албания се сдобиха с улично осветление по инициатива на фондация "Българска памет" Четири села в Албания се сдобиха с улично осветление по инициатива на фондация "Българска памет"
Чете се за: 01:32 мин.
Атина ще има денонощен градски транспорт всяка събота от тази седмица Атина ще има денонощен градски транспорт всяка събота от тази седмица
Чете се за: 00:40 мин.
Премиерът Желязков изнесе лекция в Подгорица за предизвикателствата пред ЕС Премиерът Желязков изнесе лекция в Подгорица за предизвикателствата пред ЕС
Чете се за: 01:42 мин.
Учители на протест в Румъния, бойкотираха втория учебен ден Учители на протест в Румъния, бойкотираха втория учебен ден
Чете се за: 02:12 мин.
Силно земетресение на гръцкия остров Евия Силно земетресение на гръцкия остров Евия
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ