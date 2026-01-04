БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въздушният трафик над Гърция постепенно се възстановява

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Проблем с радиочестотите на РВД тази сутрин предизвика отмяната на повечето полети

въздушният трафик гърция постепенно възстановява
Снимка: БТА
Повредата, причинила затварянето на гръцкото въздушно пространство тази сутрин, постепенно се отстранява, а международното летище в Атина обяви, че оперативният му капацитет вече е възстановен.

Проблем с радиочестотите на ръководството на въздушното движение на Гърция тази сутрин предизвика отмяната на повечето полети от и към страната и затварянето на въздушното ѝ пространство.

В съобщение на атинското международно летище "Елефтериос Венизелос" се казва, че оперативният му капацитет вече е възстановен, но закъсненията на полетите ще продължат поради натрупването на необслужени полети по време на техническия проблем. За постепенно нормализиране на ситуацията се съобщава и на солунското летище "Македония".

Все още не са обявени данни за точния брой на отменените и закъснелите полети от и за Гърция. През днешния ден много от полетите за страната се наложи да кацнат на летища в съседни страни, главно в Турция.

При проверката, извършена от Националната служба по киберсигурност и Националната служба за гражданско въздухоплаване, не са открити признаци за саботаж или кибератака. Установено е, че проблемът е възникнат от повреда на антена в планината Герания, която обслужва района за полетна информация на Атина, който включва въздушното пространство на Гърция.

В съобщение на Службата за гражданско въздухоплаване се казва, че проблемът е възникнал поради масово смущение на почти всички честоти, които обслужват района за полетна информация на Атина, като същевременно са били изгубени линиите HELLAS COM и телефонните линии за оперативна комуникация.

В позиция Съюзът на ръководителите на въздушното движение в Гърция поиска разследване на инцидента и заяви, че той не е изолиран случай, а е свързан с остарялото комуникационно оборудване и недостатъчната му поддръжка.

