БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 01:50 мин.
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По-високи пътни такси в Гърция, магистралата "Егнатия Одос" вече се управлява от концесионер

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Запази
високи пътни такси гърция магистралата егнатия одос вече управлява концесионер
Снимка: илюстративна
Слушай новината

В последния ден на миналата година магистралата "Егнатия Одос" в Северна Гърция беше предадена от държавата на концесионер, съобщават гръцките медии.

"Егнатия Одос" е най-дългата магистрала в Гърция и една от най-дългите в Европа. Тя свързва гръцко-турската граница с пристанището Игуменица на Йонийско море – трасе с дължина около 900 км.

Концесията е за срок от 35 години, а на 30 декември гръцката държава получи наведнъж концесионната такса от 1,275 млрд. евро. Сумата по концесията ще бъде използвана за погасяване на част от гръцкия държавен дълг. Освен това концесионерът се задължава да инвестира в магистралата 3,8 млрд. евро, от които 820 млн. през първите пет години.

От полунощ на 1 януари пътните такси по магистралата бяха увеличени с 0,04 евро на километър. Това означава, че цената на пълния маршрут по "Егнатия Одос" от Игуменица до ГКПП "Кипи" на границата с Турция се увеличава от 24,45 на 30,45 евро.

Увеличаването на пътните такси засяга и пътуващите от и за България, защото към "Егнатия Одос" влиза и пътят Солун – Серес – Промахон (на границата с България), както и двете пътни артерии към границата със Северна Македония.

Както съобщава концесионерът в съобщение до клиентите си, транспондерите за автоматично плащане на тол таксите EgnatiaPass (с каквито разполагат и много български граждани) продължават да функционират нормално и след влизането в сила на концесията, както и картите за преминаване на пунктовете, а заредените предплатени суми се запазват. Те продължват да важат и за останалите магистрали в Гърция, както и досега. Валидни по "Егнатия Одос" остават и транспондерите за другите магистрали в Гърция. Абонаментните програми обаче се отменят.

Безплатното движение на постоянните жители на прилежащите до магистралата зони ще бъде запазено в продължение на две години. В съобщението на концесионера се казва още, че се запазва номерът за спешни случаи по магистралата 1077. Освен това ще бъдат предоставяни безплатни услуги за пътна помощ за транспортиране на повредени автомобили извън зоната на магистралата.

#нови тол такси #по-високи пътни такси #Егнатия #Гърция #пътни такси #магистрали #магистрала

Последвайте ни

ТОП 24

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
2
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас
3
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват...
След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен магазин в Пловдив заради завишени цени
4
След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен магазин в...
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
5
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела?
6
Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела?

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
3
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
4
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Балкани

Технически проблем наруши въздушния трафик в Гърция
Технически проблем наруши въздушния трафик в Гърция
Български рибар е загинал в Северна Гърция, след като лодката му се преобърнала от силния вятър Български рибар е загинал в Северна Гърция, след като лодката му се преобърнала от силния вятър
Чете се за: 00:57 мин.
Бурни ветрове създават проблеми за движението на фериботите в Гърция Бурни ветрове създават проблеми за движението на фериботите в Гърция
Чете се за: 01:20 мин.
Над половин милион души в Истанбул участваха в шествие в подкрепа на Газа Над половин милион души в Истанбул участваха в шествие в подкрепа на Газа
Чете се за: 04:25 мин.
Нови тол такси в Гърция, с 23% по-скъпо ще ни струва пътуването до гръцкото море Нови тол такси в Гърция, с 23% по-скъпо ще ни струва пътуването до гръцкото море
Чете се за: 00:50 мин.
Засилени мерки за сигурност в Истанбул за Нова година Засилени мерки за сигурност в Истанбул за Нова година
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Седем полета на столичното летище са пренасочени заради ураганния вятър Седем полета на столичното летище са пренасочени заради ураганния вятър
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 100 км/ч е скоростта на вятъра край Рилските езера Над 100 км/ч е скоростта на вятъра край Рилските езера
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Близо 800 екипи на "Пътна полиция" контролират движението...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Как беше осъществена операцията по задържането на Мадуро и какво...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Продължават проверките на НАП и КЗП във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:25 мин.
Икономика
Стотици отдават почит на легендарния Димитър Пенев пред стадион...
Чете се за: 00:37 мин.
Български футбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ