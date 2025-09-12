БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга

Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
Полицаи откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга. Кирил Иванов е задържан след като се опитал да се самоубие край родното си село.

При издирването му е установено, че той се укрива в родното си село. Когато екипите на МВР пристигнали в дома му, той избягал с автомобил. Преди минути е открит в близост до село Дъбница с порезни рани в областта на шията. С линейка ще бъде транспортиран за лечение към болницата в Гоце Делчев.

Кирил Иванов уби 25-годишната Селина, с която живеел на семейна начала, и заедно отглеждали трите си деца. Трагедията се случи преди ден в село Крайници.

#село Крайници #дупнишко село #убийство на жена #убийство

