Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Призоваваме Варшава да размисли за последствията от такива мерки, каза Мария Захарова

русия поиска полша отвори отново границата беларус
Русия призова Полша да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад", които се очаква да се състоят от 12 до 16 септември.

Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша

"Призоваваме Варшава да размисли за последствията от такива контрапродуктивни мерки и да преразгледа взетото решение в най-кратък срок", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Мярката, която влиза в сила от полунощ, засяга всички гранични пунктове по границата между Полша и Беларус, включително автомобилните и железопътните.

"Едностранните действия на Полша ще нанесат сериозни вреди на международните ѝ партньори, използващи полско-беларуската граница за обмен на стоки", подчерта Захарова. "Очевидно е, че предприеманите от полското ръководство конфронтационни стъпки са подчинени на една-единствена задача - да оправдаят курса към по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа".

#Русия #беларус #Полша

