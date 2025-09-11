Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Русия призова Полша да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад", които се очаква да се състоят от 12 до 16 септември.

"Призоваваме Варшава да размисли за последствията от такива контрапродуктивни мерки и да преразгледа взетото решение в най-кратък срок", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Мярката, която влиза в сила от полунощ, засяга всички гранични пунктове по границата между Полша и Беларус, включително автомобилните и железопътните.