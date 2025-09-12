След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест

Трима от четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе бяха пуснати под домашен арест, и тримата с електронни гривни. Апелативният съд във Велико Търново гледа мерките им за неотклонение една по една. Три часа трябваха на съда, за да се запознае с нова папка с доказателства, представени от държавното обвинение, включително разпита на старши комисар Николай Кожухаров.

Съдиите първо взеха решение за по-леката мярка на 18-годишния Жулиен Кязъмов. От първоначалната - задържане под стража, той получи домашен арест. Той беше сочен от прокуратурата като младежа с една от водещите роли в инцидента. Обвинението твърдеше, че протокол от видеотехническа експертиза на видеоклип ясно показвал, че студентът ритал в гърба полицейския шеф. Адвокатът му обаче твърди, че той се е возил отзад в колата и поиска и записи от бодикамерите на полицаите, както и от видеорегистртатора на полицейската кола.

Станислав Иванов, адвокат на Жулиен Кязъмов: "Жулиен не е участвал в побоя над Кожухаров, разпитани са 8 пол сл, които обслужват версията на пострадалите. Днес в съдебно заседание дори Кожухаров казва, че е получил два удара и до него е бил друго лице, не е бил Жулиен. Това казва и съпроцесникът му. По-важно е да попитате прокуратурата има ли боди камери и къде са записите, ако има. По делото няма, не е направено дори запитване да има. Вие попитайте прокуратурата."

Под домашен арест беше пуснат и 18-годишният Кирил Гочев, шофьорът на колата. В зала стана ясно, че той е отказал да предаде на разследващите телефона си, за да се види дали на него има клипчета как жената на полицейския началник е замервала младежта с домати. Защитникът на Гочев посочи, че основна вина за избухването на скандала има съседът на ст. комисар Кожухаров, който неправомерно спрял колата, в която пътували четиримата младежи. По думите му, по този начин той е иззел функциите на държавен орган, като е спрял неправомерно колата на младежите, но не е бил задържан за тези си действия.

Георги Георгиев, адвокат на Кирил Гочев: "Според мен се вижда как Георги Илиев Димитров бърка в автомобила. Безспорно е този момент, посягане, първо има махване с ръка от страна на Кирил Гочев, въпреки това пак има приближаване, бъркане в автомобила. Това е поводът за ескалиране на ситуацията, за да се стигне до тук. Но това не е срещу държавата, не е срещу… как да се изразя. Не са имали намерение да отидат да набият полицейския служител."

снимки: БНТ, БГНЕС

19-годишният Виктор Иванов също вече е с по-лека мярка. Той не се яви и се представлява само от адвоката си. При закрити врата трябваше да се гледа и мярката на 15-годишния Станислав, който също не се яви. Адвокатът му и родителите му обаче настояха за публичност.

Според показанията на самия полицейски началник Кожухаров, именно Станислав му е нанесъл два удара в гръб. Пред съда държавното обвинение през цялото време настоява за най-тежката мярка за младежите с мотива, че нападението е извършено с особена дързост. Мерките на четиримата се гледаха в продължение на близо 10 часа при засилена полицейска охрана. Решението на апелативните съдии е окончателно.