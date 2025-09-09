БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Окръжният съд в Русе обещава обективност и безпристрастност по казуса със старши комисар Кожухаров

Разпределението на делото е извършено по всички правила, посочват още от съда

Във връзка с повишения обществен интерес към казуса с четиримата обвинени младежи за инцидента с директора на ОД на МВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров, Окръжен съд - Русе уверява обществеността в своята обективност, справедливост и безпристрастност.

В изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми.

Съдиите в Окръжен съд - Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори - обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят. Това се отнася и за разпределението на делата. В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд - Русе чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет.

Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса.

Доверието в съда е доверие в принципите на правовата държава, посочват още в позицията си от съда.

